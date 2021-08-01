Свердловчанке отказывают в госпитализации после заражения COVID-19 на Мальдивах

Жительнице Екатеринбурга отказывают в госпитализации на Мальдивах. Уралочка во время отдыха заразилась COVID-19 и не может добиться лечения.

По словам супруга, женщина находится в критическом состоянии и уже не может есть и пить. Однако медики не собираются её госпитализировать. Свердловчанин сообщил, что страховая компания ничего не компенсирует. Также у свердловчанки обнаружили кишечную инфекцию и выписали препараты. Однако на самом острове нет госпиталя и женщину не хотят увозить. Об этом екатеринбуржец рассказал Е1. Также туристы жалуются на состояние номеров. Якобы там не делают уборку и дезинфекцию, а дозвониться до ресепшена невозможно. Медики на Мальдивах сообщили уральцу, что оснований для госпитализации его супруги нет.

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