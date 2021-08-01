Свердловчанке отказывают в госпитализации после заражения COVID-19 на Мальдивах

По словам супруга, женщина находится в критическом состоянии и уже не может есть и пить. Однако медики не собираются её госпитализировать.
Свердловчанин сообщил, что страховая компания ничего не компенсирует. Также у свердловчанки обнаружили кишечную инфекцию и выписали препараты.
Однако на самом острове нет госпиталя и женщину не хотят увозить. Об этом екатеринбуржец рассказал Е1.
Также туристы жалуются на состояние номеров. Якобы там не делают уборку и дезинфекцию, а дозвониться до ресепшена невозможно.
Медики на Мальдивах сообщили уральцу, что оснований для госпитализации его супруги нет.