Свердловчанке отказывают в госпитализации после заражения COVID-19 на Мальдивах

Свердловчанке отказывают в госпитализации после заражения COVID-19 на Мальдивах
Свердловчанке отказывают в госпитализации после заражения COVID-19 на Мальдивах
Сегодня, 19:19Здоровье и экологияФото: 1МI
Жительнице Екатеринбурга отказывают в госпитализации на Мальдивах. Уралочка во время отдыха заразилась COVID-19 и не может добиться лечения.

По словам супруга, женщина находится в критическом состоянии и уже не может есть и пить. Однако медики не собираются её госпитализировать.

Свердловчанин сообщил, что страховая компания ничего не компенсирует. Также у свердловчанки обнаружили кишечную инфекцию и выписали препараты.

Однако на самом острове нет госпиталя и женщину не хотят увозить. Об этом екатеринбуржец рассказал Е1.

Также туристы жалуются на состояние номеров. Якобы там не делают уборку и дезинфекцию, а дозвониться до ресепшена невозможно.

Медики на Мальдивах сообщили уральцу, что оснований для госпитализации его супруги нет.

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Коронавирус
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