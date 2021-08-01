Жара до +32 градусов вернется в Свердловскую область

С понедельника, 2 августа, синоптики прогнозируют жару до +32 градусов на Среднем Урале. Однако местами возможны грозы и дожди.

По данным метеорологических служб, первая неделя августа начнётся с жары. В Свердловской области потеплеет до +32 градусов днём и до +20 ночью. Во вторник, 3 августа, в регионе ожидаются кратковременные дожди, днем температура воздуха прогреется до +30 градусов. При этом синоптики отмечают, что в некоторых районах Свердловской области пройдут дожди с грозами, сопровождающимися усилением ветра до 13 метров в секунду. Напомним, что аномальное похолодание ожидается в регионах Урала и Западной Сибири в начале следующей недели. Об аномальном похолодании на Урале и в Сибири заявил Роман Вильфанд

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