Жара до +32 градусов вернется в Свердловскую область

По данным метеорологических служб, первая неделя августа начнётся с жары. В Свердловской области потеплеет до +32 градусов днём и до +20 ночью.
Во вторник, 3 августа, в регионе ожидаются кратковременные дожди, днем температура воздуха прогреется до +30 градусов.
При этом синоптики отмечают, что в некоторых районах Свердловской области пройдут дожди с грозами, сопровождающимися усилением ветра до 13 метров в секунду.
Напомним, что аномальное похолодание ожидается в регионах Урала и Западной Сибири в начале следующей недели.