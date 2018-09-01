Заморозки до - 3 градусов ожидаются 2 сентября в Свердловской области
Сегодня, 15:05Здоровье и экология
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2 сентября на территории Свердловской области ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению «Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила», 2 сентября по Свердловской области на почве и воздухе ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов.
Охлаждение почвы и воздуха могут привести к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
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