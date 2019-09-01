Синоптики обещают тагильчанам дожди и прохладную погоду в начале недели
Сегодня, 16:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в Нижнем Тагиле в начале недели сохранится дождливая и прохладная погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 2 сентября, днем синоптики обещают до +11 градусов, пасмурно, дождь. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +7 градусов.
Во вторник днем ожидается до +12 градусов, также дожди. В вечерние часы +8 градусов.
В среду тагильчанам обещают до +13 градусов днем и +8 градусов ночью. Осадки в виде дождя.
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