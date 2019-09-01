Синоптики обещают тагильчанам дожди и прохладную погоду в начале недели

В понедельник, 2 сентября, днем синоптики обещают до +11 градусов, пасмурно, дождь. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +7 градусов.

Во вторник днем ожидается до +12 градусов, также дожди. В вечерние часы +8 градусов.