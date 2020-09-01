Названы знаки зодиака которым не стоит шутить со своей второй половиной 2 августа

Названы знаки зодиака которым не стоит шутить со своей второй половиной 2 августа

Сегодня, 19:18Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака 2 сентября не стоит шутить в отношениях. Любая, даже самая безобидная шутка может обернуться скандалом.

Овен

В этот день вас ожидает успех. Однако старайтесь сохранять спокойствие, иначе можно наделать ошибок. От шумных мероприятий стоит отказаться. У вас будет много энергии, но новых дел лучше не начинать. Внимательнее относитесь к своему питанию, будьте аккуратны с перееданием. В отношениях возможны сложности, даже безобидные шутки со второй половиной не приведут ни к чему хорошему.

Телец

Этот день будет напряженным, возможны неприятные встречи и разговоры. Вечером уделите время для себя. Астрологи рекомендуют заняться спортом. День благоприятен для работы. Возможно, вы сможете заключить выгодную сделку. В отношениях будьте мудрее. Простите вашей второй половине ее слабости.

Близнецы

Возможны серьезные конфликты с окружающими. Не стоит лениться и откладывать дела. Занятия спортом пойдут вам на пользу. Знакомые и коллеги могут обратиться за вашей помощью. Не скрывайте своих чувств от любимого человека. Одинокие Близнецы найдут поддержку у друзей противоположного пола.

Рак

В этот день перед вами откроются новые перспективы. На работе возможно заключение выгодного договора с партнером. День подходит для смены имиджа. Вторая половина будет рада вашим шуткам, а одинокие Раки заинтересуют человека, который им нравится.

Лев

В этот день настроение будет переменчивым. Оно будет мешать вам сосредоточиться на важных делах. Неофициальные встречи и общение с близкие отложите на вторую половину дня. Астрологи рекомендуют садиться на диету, если вы давно планировали, а еще неплохо бы прогуляться пешком. Не рассчитывайте на взаимные чувства, будьте довольны тем, что имеете. Одиноким Львам нужно прислушаться к советам окружающих.

Дева

День полон переживаний, но ваши родные вас поддержат. После обеда, возможно, придется исправлять чужие ошибки. Вам пойдет на пользу отказ от еды и обильное питье. Стоит быть осторожными с огнем. Некоторым Девам пора завершить отношения с партнером. Если вы еще не встретили свою любовь, то интерес к партнеру перерастет в романтические отношения.

Весы

День сложится неплохо, но необдуманные решения и поступки могут все испортить. Возможно вам пригодится совет старого знакомого или близкого человека. Будьте осторожны с новыми знакомствами. Во второй половине дня возможно появятся планы на будущее. Любой эксперимент с внешностью пройдет удачно.

Скорпион

В первой половине дня ваша интуиция будет на высоте. Астрологи предсказывают, что некоторых представителей знака ожидают неожиданные совпадения. Вторая половина сулит задержки в делах. Вам стоит держать свои дела под контролем. Если вы творческий человек, то день пройдет благоприятно. Вдохновения у вас будет хоть отбавляй. Некоторые представители знака дадут обещание любимому человеку, а одинокие Скорпионы заметят чьи-то взгляды.

Стрелец

В этот день будут необычные встречи и интересные знакомства. У вас могут появиться планы, касающиеся работы, творчества или учебы. День подходит для восстановления старых деловых связей. Безработные стрельцы могут найти место по душе. Если в отношениях у вас проблемы, приложите все усилия, чтобы их решить. 2 сентября является идеальным днем для этого.

Козерог

Начало дня подойдет для решения важных вопросов. Вы можете получить интересные предложения по сотрудничеству. После обеда возможны неприятности или сложности в делах. Вам стоит уделить больше времени на общение. Соблюдайте питьевой режим, из пищи следует исключить соленые продукты. У Козерогов будут теплые и гармоничные отношения с любимым человеком. Если вы одиноки, попробуйте с кем-нибудь познакомиться.

Водолей

В первой половине дня стоит прислушаться к своему внутреннему голосу, ваша интуиция вас не подведет. После обеда потребуется проявить настойчивость и деликатность в общении. На работе возможны ошибки из-за вашей рассеянности. Для занятий спортом лучше всего подойдет бег. Водолеям нужно выяснить проблемы со второй половиной.

Рыбы

В этот день прислушайтесь к вашей интуиции. Окружающие могут поделиться с вами полезными советами. Работы будет много, но день пройдет плодотворно. Если вы планировали поход к стоматологу, то желательно сделать сегодня. Вторая половинка хорошо отреагирует, если вы предложите устроить праздник. А одинокие Рыбы могут задуматься при выборе партнера.

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