В Нижнем Тагиле на выходных была превышена концентрация формальдегида в воздухе

В Нижнем Тагиле на выходных была превышена концентрация формальдегида в воздухе

Сегодня, 13:35Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на выходных в воздухе была превышена предельно-допустимая концентрация формальдегида. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ФБГУ «Уральское УГМС».

С 28 августа с 13.00 по 31 августа 07.00 в городе уровень загрязнения был низким и определялся максимальной концентрацией формальдегида, равной 1,3 ПДК (стандартный индекс).

В общей сложности в августе 2020 года концентрация вещества в воздухе была превышена 24 дня.

Напомним, TagilCity.ru составило топ самых опасных веществ, выбрасываемых предприятиями Нижнего Тагила, согласно которому в 2019 году формальдегида в воздух попало четыре тонны. Его разовая ПДК равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт» (3,6 тонны) и ЕВРАЗ-НТМК (396 килограммов).

В основном формальдегид используется при изготовлении пластмасс. Он способен спровоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, рак кожи, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, он способен привести к мутациям плода в утробе матери.

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