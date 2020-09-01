В Свердловской области число заразившихся COVID-19 достигло почти 25,5 тысяч человек

В Свердловской области число заразившихся COVID-19 достигло почти 25,5 тысяч человек

Сегодня, 12:49Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за сутки с 31 августа по 1 сентября было выявлено 117 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Большинство случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 46 человек. Остальные зараженные являются жителями 15 муниципалитетов, в том числе и Нижнего Тагила.

Общее число заболевших за время пандемии составляет 25 432 человека.

Отмечается что у 89 госпитализированных состояние расценивается как тяжелое, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, составляет 27 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 53 человека. Всего выздоровевших насчитывается 20 022 человека.

Кроме того, подтверждено четыре летальных случая. Всего инфекция унесла жизни 454 уральцев.

В России за минувшие сутки было подтверждено 4729 случаев заражения. В общей сложности количество заболевших с начала пандемии превысило один миллион человек. После лечения из больниц выписано более 815 тысяч россиян. Количество скончавшихся увеличилось на 123 человек. Всего умерли в результате заражения инфекцией 17,3 тысячи человек.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьзаболевшиекоронавируспандемияизоляция
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы