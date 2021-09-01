Отходы с предприятий и мешки с мусором: свалки вдоль дороги под Нижним Тагилом

В самом начале дороги, в паре минутах от парковки УВЗ корреспонденты TagilCity.ru наткнулись на горы мусора, состоящие из строительных отходов. Обломки шлакоблоков, деревянные обломки, строительные перчатки, шифер, мешки под стройматериалы, бутылки из-под жидкостей и даже дорожный знак — такую картину могут наблюдать водители из окон автомобилей, проезжая к своим садовым участкам.
Также в районе этих отходов вскопаны некоторые участки земли сразу в нескольких местах, отдельно складирована земля, остались следы от строительной техники — видно, что велись какие-то работы.
Передвигаясь дальше, можно заметить, что следующий отрезок проезжей части длиной порядка 300 метров, не завален мусором, а даже наоборот — за окном есть чем любоваться. Например, красивые цветы и зеленые кустарники.
Своей чистотой дорога радует автолюбителей не долго. За яркими цветами на обочинах расположились старый телевизор с битым стеклом, осколки которого лежат рядом, несколько картонных коробок, бутылки из-под спиртного, пятилитровые емкости и мужская куртка.
Также среди мусора было обнаружено несколько пакетов из-под молока синего цвета. Такую молочную продукцию получают, например, сотрудники УВЗ за определенные условия труда, рассказал TagilCity.ru один из работников предприятия.
Буквально в нескольких метрах от поля с куриными костями, на развилке была обнаружена одна из самых больших свалок на данной дороге. Туда свозят картонные коробки, деревянные листы, напоминающие столешницу. На свалке лежит несколько одинаковых желтых пакетов и порядка десяти коробок из-под яиц.
Редакция TagilCity.ru сделала замеры качества воздуха между свалками и полем с костями птиц. Из пяти веществ-загрязнителей атмосферы, которые фиксирует прибор «Геолан-1П», был обнаружен диоксид азота — его содержание варьировались от 0,1 до 0,3 мг/м3. Такой результат говорит нам о том, что концентрация веществ-загрязнителей имеется в данном месте.
За пределы дороги свозятся старые мешки с одеждой, матрасы, обломанные части диванов, стеклянные банки и пластмассовые контейнеры. За кучей мусора спрятался даже бампер автомобиля.
Особое внимание корреспондентов редакции привлекли мешки, заполненные до краев строительным мусором. Примечательно, что на большинстве из них имеется надпись «Уралхимпласт». Такой мешок был обнаружен за забором на одной из границ предприятия.
Чтобы выяснить, является законным складирование мусора вдоль дороги в паре километрах от Салдинского шоссе, корреспондентом TagilCity.ru был направлен запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила.
Также в соседнем поле журналистами было обнаружено поле с пометом от птиц, костями, скорлупой и перьями. Находиться на территории скопления отходов невозможно из-за запаха разложения, что привлекает насекомых. Проверку по данному факту начали сразу три ведомства: Уральское управление Росприроднадзора, региональный Россельхознадзор и природоохранная прокуратура Нижнего Тагила.