Отходы с предприятий и мешки с мусором: свалки вдоль дороги под Нижним Тагилом

Редакция TagilCity.ru сделала замеры качества воздуха между свалками и полем с костями птиц. Из пяти веществ-загрязнителей атмосферы, которые фиксирует прибор «Геолан-1П», был обнаружен диоксид азота — его содержание варьировались от 0,1 до 0,3 мг/м3. Такой результат говорит нам о том, что концентрация веществ-загрязнителей имеется в данном месте.