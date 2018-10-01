60 лесных пожаров произошли на Урале за последнюю неделю сентября

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За последнюю неделю сентября в Свердловской области ликвидированы 60 природных пожаров общей площадью 295 га.
С 24 по 30 сентября в Свердловской области были потушены 60 лесных пожаров, общая площадь которых составила 295 га. В Ивдельском и Серовском городских округах до сих пор действуют противопожарные режимы. Однако департамент лесного хозяйства сообщает, что на утро 1 октября на территории региона лесные пожары зафиксированы не были.
Всего за пожароопасный сезон в регионе зафиксированы 475 природных пожаров общей площадью 6 тыс. 101 га. Более 90% из которых были потушены в первые сутки после возгорания.
Наземное и авиационное патрулирование территорий лесного фонда продолжится до официального закрытия пожароопасного сезона. Объем лётных часов на настоящий момент составляет 750 часов, информирует «Областная газета».
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