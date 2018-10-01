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60 лесных пожаров произошли на Урале за последнюю неделю сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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60 лесных пожаров произошли на Урале за последнюю неделю сентября

Сегодня, 17:30Здоровье и экология
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