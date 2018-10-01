60 лесных пожаров произошли на Урале за последнюю неделю сентября

С 24 по 30 сентября в Свердловской области были потушены 60 лесных пожаров, общая площадь которых составила 295 га. В Ивдельском и Серовском городских округах до сих пор действуют противопожарные режимы. Однако департамент лесного хозяйства сообщает, что на утро 1 октября на территории региона лесные пожары зафиксированы не были.