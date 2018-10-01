Небольшое потепление придет в Нижний Тагил в начале октября

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В середине первой недели октября в Нижний Тагил придет небольшое потепление. Днем столбик термометра поднимется до +14 градусов. Однако при этом сохранится дождливая погода.
В понедельник, 1 октября, температура воздуха поднимется до +8 градусов, ночью будет до +1 градуса. Небо пасмурное, дождь, ветер до 15 м/с.
Со 2 по 5 октября днем воздух прогреется от +11 до +14 градусов, ночью – до +7 градусов. Переменная облачность, дожди. Ветер 9 – 12 м/с.
В выходные, 6 и 7 октября, вновь похолодает. Днем – до +6 градусов, ночью – до +4 градусов. Переменная облачность, дождь.
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