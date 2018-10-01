Небольшое потепление придет в Нижний Тагил в начале октября

В понедельник, 1 октября, температура воздуха поднимется до +8 градусов, ночью будет до +1 градуса. Небо пасмурное, дождь, ветер до 15 м/с.

Со 2 по 5 октября днем воздух прогреется от +11 до +14 градусов, ночью – до +7 градусов. Переменная облачность, дожди. Ветер 9 – 12 м/с.