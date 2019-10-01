Свердловский минздрав в 2020 году планирует веделить деньги на прививки от папилломы
Сегодня, 18:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В 2020 году из бюджета Свердловской области планируют выделить деньги для на вакцинацию от вируса папилломы человека 12-летних девочек, сообщает «ФедералПресс».
Пока в трёх городах региона — Верхней Пышме, Первоуральске и Каменске-Уральском — действует пилотный проект вакцинации от ВПЧ. По данным медиков, именно там повышены риски заболеваемости раком. Прививки от вируса папилломы человека ставят в два этапа.
Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин отмечает, что в следующем году планируется предусмотреть максимальную сумму из бюджета на вакцинацию от ВПЧ.
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