Свердловский минздрав в 2020 году планирует веделить деньги на прививки от папилломы

Пока в трёх городах региона — Верхней Пышме, Первоуральске и Каменске-Уральском — действует пилотный проект вакцинации от ВПЧ. По данным медиков, именно там повышены риски заболеваемости раком. Прививки от вируса папилломы человека ставят в два этапа.