Куйвашев раскритиковал мэра и жителей Екатеринбурга из-за отсутствия масок

Куйвашев раскритиковал мэра и жителей Екатеринбурга из-за отсутствия масок

Сегодня, 21:16Здоровье и экологияPhoto: личная страница в Instagam Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о мэре и жителях Екатеринбурга, которые не носят маски, пишет E1.

Он указал Александру Высокинскому и остальным жителей Екатеринбурга на то, что нужно продолжать носить маски и соблюдать безопасность. Куйвашев попросил мэра дать объяснение, по каким причинам соблюдение масочного режима получило ослабление. Он подчеркнул, что ношение масок остается обязательной процедурой во всех общественных местах.

Дополнительно Куйвашев обратился к свердловчанам с просьбой соблюдать все необходимые меры, чтобы не повторилась ситуация с карантином.

Дорогие земляки, мы прошли самый трудный период, когда была приостановлена работа предприятий, торговых центров, детских садов. В наших силах не возвращаться к данным мерам,заметил Куйвашев.

По его мнению, избежать дополнительных ограничительных мер и победить коронавирус можно лишь соблюдением норм безопасности.

Напомним, 9 сентября стало известно, что в МВД не стали составлять административный протокол за нарушение масочного режима в отношении главы Екатеринбурга.

Stories:
ЕкатеринбургКоронавирус
Related news:
Евгений КуйвашевАлександр Высокинскийкоронавируспандемия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы