Куйвашев раскритиковал мэра и жителей Екатеринбурга из-за отсутствия масок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о мэре и жителях Екатеринбурга, которые не носят маски, пишет E1.

Он указал Александру Высокинскому и остальным жителей Екатеринбурга на то, что нужно продолжать носить маски и соблюдать безопасность. Куйвашев попросил мэра дать объяснение, по каким причинам соблюдение масочного режима получило ослабление. Он подчеркнул, что ношение масок остается обязательной процедурой во всех общественных местах. Дополнительно Куйвашев обратился к свердловчанам с просьбой соблюдать все необходимые меры, чтобы не повторилась ситуация с карантином. Дорогие земляки, мы прошли самый трудный период, когда была приостановлена работа предприятий, торговых центров, детских садов. В наших силах не возвращаться к данным мерам,заметил Куйвашев. По его мнению, избежать дополнительных ограничительных мер и победить коронавирус можно лишь соблюдением норм безопасности. Напомним, 9 сентября стало известно, что в МВД не стали составлять административный протокол за нарушение масочного режима в отношении главы Екатеринбурга. Мэра Екатеринбурга не наказали за нарушение указа губернатора

