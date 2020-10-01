Куйвашев раскритиковал мэра и жителей Екатеринбурга из-за отсутствия масок

Он указал Александру Высокинскому и остальным жителей Екатеринбурга на то, что нужно продолжать носить маски и соблюдать безопасность. Куйвашев попросил мэра дать объяснение, по каким причинам соблюдение масочного режима получило ослабление. Он подчеркнул, что ношение масок остается обязательной процедурой во всех общественных местах.
Дополнительно Куйвашев обратился к свердловчанам с просьбой соблюдать все необходимые меры, чтобы не повторилась ситуация с карантином.
Дорогие земляки, мы прошли самый трудный период, когда была приостановлена работа предприятий, торговых центров, детских садов. В наших силах не возвращаться к данным мерам,заметил Куйвашев.
По его мнению, избежать дополнительных ограничительных мер и победить коронавирус можно лишь соблюдением норм безопасности.
Напомним, 9 сентября стало известно, что в МВД не стали составлять административный протокол за нарушение масочного режима в отношении главы Екатеринбурга.