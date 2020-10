В Свердловской области не закроют детский сад, несмотря на два случая коронавируса среди сотрудников, пишет E1.

В детском учреждении Асбеста рассказали о двух сотрудниках, приехавших из отпуска с признаками ОРВИ. Результаты тестов выявили положительный результат на COVID-19. В оперативном штабе Свердловской области объяснили, что садик закрывать не будут, так как зараженные сотрудники не выходили на работу после отпуска и не контактировали с коллегами. Напомним, в конце сентября в Екатеринбурге на коронавирусный карантин закрыт детский сад №265. Детские группы и работники проведут в изоляции две недели. В Екатеринбурге впервые на карантин полностью закрыли садик из-за коронавируса

