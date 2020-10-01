Стационары Нижнего Тагила для больных коронавирусом загружены на 95%

Стационары Нижнего Тагила для больных коронавирусом загружены на 95%

Сегодня, 10:49Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Инфекционная больница и санаторий «Руш» в Нижнем Тагиле, куда поступают пациенты с подтвержденным коронавирусом, загружены на 95%, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на оперштаб Свердловской области.

В инфекционную больницу Нижнего Тагила госпитализируют пациентов со всего Горнозаводского и Северного управленческих округов. В общей сложности это жители трех десятков городов, городских округов и районов. Госпитализируют, как правило, зараженных в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

На данный момент в инфекционной больнице находятся на лечении 240 человек.

Напомним, за сутки с 29 по 30 сентября было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности за время пандемии выявлено 1846 случаев инфекции.

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