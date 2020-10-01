Стационары Нижнего Тагила для больных коронавирусом загружены на 95%

В инфекционную больницу Нижнего Тагила госпитализируют пациентов со всего Горнозаводского и Северного управленческих округов. В общей сложности это жители трех десятков городов, городских округов и районов. Госпитализируют, как правило, зараженных в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
На данный момент в инфекционной больнице находятся на лечении 240 человек.
Напомним, за сутки с 29 по 30 сентября было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности за время пандемии выявлено 1846 случаев инфекции.