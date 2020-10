Стационары Нижнего Тагила для больных коронавирусом загружены на 95%

Инфекционная больница и санаторий «Руш» в Нижнем Тагиле, куда поступают пациенты с подтвержденным коронавирусом, загружены на 95%, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на оперштаб Свердловской области.

В инфекционную больницу Нижнего Тагила госпитализируют пациентов со всего Горнозаводского и Северного управленческих округов. В общей сложности это жители трех десятков городов, городских округов и районов. Госпитализируют, как правило, зараженных в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. На данный момент в инфекционной больнице находятся на лечении 240 человек. Напомним, за сутки с 29 по 30 сентября было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности за время пандемии выявлено 1846 случаев инфекции.

