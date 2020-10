В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации диоксида азота в воздухе

В Нижнем Тагиле за сутки, с 29 сентября 13.00 по 30 сентября 07.00, было зафиксировано превышение концентрации диоксида азота в воздухе.

По данным ФБГУ «Уральское УГМС», уровень загрязнения воздуха был повышенным и определялся максимальной концентрацией диоксида азота равной 1,6 ПДК. Данное вещество имеет третий класс опасности. В воздух Нижнего Тагила за 2019 год его попало 6,4 тысячи тонн. Разовая ПДК диоксида азота составляет 0,2 мг/м3, среднесуточная — 0,04 мг/м3. Источниками выбросов являются ЕВРАЗ-НТМК (5,4 тысячи тонны), ВГОК (451 тонна), УВЗ (448 тонн), «Планта» (71 тонна), «Уралхимпласт» (60 тонн). При длительном воздействии вещества на организм снижается иммунитет. Соответственно, организм хуже сопротивляется вирусным заболеваниям. Кроме того, диоксид азота воздействует на легкие, приводя к развитию бронхита или пневмонии. Напомним, с 28 сентября 13.00 по 29 сентября 07.00 в воздухе было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида. Индекс составил 2,2 ПДК. В Нижнем Тагиле в конце недели зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

