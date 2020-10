В Свердловской области за сутки зафиксировано 157 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 157 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

За все время пандемии выявлено 29 311 случаев заражения. Из больниц по выздоровлению выписан 81 пациент, общее число возросло до 21 878 человек. За прошедшие сутки оперштаб подтвердил четыре случая смерти, за все время пандемии умерли 605 свердловчан. В России за сутки выявлено 8 945 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах страны. С начала пандемии зарегистрирован 1 185 231 случай. Число выписанных по выздоровлению пациентов достигло 964 242 человек, в том числе 5 985 за минувшие сутки. Зафиксировано 169 летальных случаев, за все время пандемии от коронавируса скончались 20 891 россиян.

