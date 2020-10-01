В Свердловской области за сутки зафиксировано 157 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 8 945 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах страны. С начала пандемии зарегистрирован 1 185 231 случай. Число выписанных по выздоровлению пациентов достигло 964 242 человек, в том числе 5 985 за минувшие сутки. Зафиксировано 169 летальных случаев, за все время пандемии от коронавируса скончались 20 891 россиян.