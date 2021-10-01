Министерство экологии проводит проверку из-за сброса стоков в Нейву у Невьянска

Министерство экологии проводит проверку из-за сброса стоков в Нейву у Невьянска
Министерство экологии проводит проверку из-за сброса стоков в Нейву у Невьянска
Сегодня, 22:04Здоровье и экологияФото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
Проведение контрольно-надзорного мероприятия организовало Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области из-за сброса стоков в реку Нейва с очистных сооружений Невьянска.

В процессе изучения на мелководном участке русла Нейвы обнаружено скопление рыхлых отложений. Они пахнут хозяйственно-бытовыми стоками. С целью установления загрязняющих веществ специалисты лаборатории ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» взяли пробы сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, использовать данный водный объект до 23 декабря 2022 года могло МУП «Невьянский водоканал НГО». Теперь по результатам анализов в отношении организации будет принят ряд мер в рамках полномочий.

Фото:Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Напомним, по словам местных жителей, вонь стоит ужасная, по реке теперь невозможно плавать даже на лодке. В Роспотребнадзоре посоветовали обратиться в Природоохранную прокуратуру или в Росприроднадзор.

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