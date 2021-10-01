Министерство экологии проводит проверку из-за сброса стоков в Нейву у Невьянска

В процессе изучения на мелководном участке русла Нейвы обнаружено скопление рыхлых отложений. Они пахнут хозяйственно-бытовыми стоками. С целью установления загрязняющих веществ специалисты лаборатории ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» взяли пробы сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.
Как стало известно, использовать данный водный объект до 23 декабря 2022 года могло МУП «Невьянский водоканал НГО». Теперь по результатам анализов в отношении организации будет принят ряд мер в рамках полномочий.
Напомним, по словам местных жителей, вонь стоит ужасная, по реке теперь невозможно плавать даже на лодке. В Роспотребнадзоре посоветовали обратиться в Природоохранную прокуратуру или в Росприроднадзор.