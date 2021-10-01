Нулевые значения: замеряем воздух в Нижнем Тагиле 1 октября

Нулевые значения: замеряем воздух в Нижнем Тагиле 1 октября
Нулевые значения: замеряем воздух в Нижнем Тагиле 1 октября
Сегодня, 11:11Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Второй месяц осени начался с нулевых показателей на газоанализаторе «Геолан-1П» при замерах пяти веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле.

Первые октябрьские замеры диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты и диоксида азота в Нижнем Тагиле проводились между железнодорожным вокзалом и автовокзалом при температуре воздухе +4 градуса и северном ветре со скоростью 4 метра в секунду.

В прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслировал короткие замеры пяти веществ-загрязнителей, их результаты остались по нолям.

Ежедневно в прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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ЭкологияНижний ТагилЭксклюзив
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