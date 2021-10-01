Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области

Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области
Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области
Сегодня, 15:51Здоровье и экологияФото: 1МI
Постановление о введение обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский. Касается оно не всех категорий граждан региона.

Постановление будет распространяться на учителей и преподавателей, работников сферы обслуживания, государственных и муниципальных чиновников, правоохранителей и органов местного самоуправления.

До 1 ноября текущего года им необходимо будет поставить первый компонент прививки против COVID-19, а к 1 декабря второй.

Фото:управление Роспотребнадзора Свердловской области

Введение постановления объясняется резким ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Свердловской области. За прошедшие сутки с 30 сентября медики выявили еще 533 случая заболеваний — это рекордная цифра для региона за все время пандемии. Еще почти 140 тысяч уральцев за это время зафиксировано заболевание коронавирусом.

Больше 40 регионов начали обязательную вакцинацию в свое время, мы не первые сделали это. Защищено от коронавируса 28% населения, этого явно недостаточно. Мы видим рост заболеваемости коронавирусом, увеличение количества случаев ОРВИ и гриппа,сообщил E1 Дмитрий Козловский.

Напомним, более 10 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле с начала пандемии.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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