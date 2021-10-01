Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области

Введение постановления объясняется резким ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Свердловской области. За прошедшие сутки с 30 сентября медики выявили еще 533 случая заболеваний — это рекордная цифра для региона за все время пандемии. Еще почти 140 тысяч уральцев за это время зафиксировано заболевание коронавирусом.