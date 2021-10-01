Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области

Постановление будет распространяться на учителей и преподавателей, работников сферы обслуживания, государственных и муниципальных чиновников, правоохранителей и органов местного самоуправления.
До 1 ноября текущего года им необходимо будет поставить первый компонент прививки против COVID-19, а к 1 декабря второй.
Введение постановления объясняется резким ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Свердловской области. За прошедшие сутки с 30 сентября медики выявили еще 533 случая заболеваний — это рекордная цифра для региона за все время пандемии. Еще почти 140 тысяч уральцев за это время зафиксировано заболевание коронавирусом.
Больше 40 регионов начали обязательную вакцинацию в свое время, мы не первые сделали это. Защищено от коронавируса 28% населения, этого явно недостаточно. Мы видим рост заболеваемости коронавирусом, увеличение количества случаев ОРВИ и гриппа,сообщил E1 Дмитрий Козловский.
Напомним, более 10 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле с начала пандемии.