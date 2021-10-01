Предупреждение о смоге объявлено на Среднем Урале

Предупреждение о смоге объявлено на Среднем Урале
Предупреждение о смоге объявлено на Среднем Урале
Сегодня, 18:46Здоровье и экологияФото: 1MI
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности на четыре дня объявлено на территории Свердловской области.

Прогнозируется, что смог будет стоять с 1 октября 20.00 до 4 октября того же времени. Данные синоптиков Уралгидрометцентра гласят, что в эти дни в регионе будут плохо рассеиваться вредные примеси в воздухе.

Ночью столбики термометров опустятся до -5…+2 градуса, температура воздух составил +5… +10 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

Напомним, в ночь на 3 сентября в Екатеринбурге повысился уровень загрязнения воздуха. Концентрация пыли превысила норматив в шесть раз. Главным веществом, которое является загрязнителем, стали мелкие частицы РМ 2,5. Это мелкодисперсная пыль.

Материалы по теме:
Свердловская областьэкстренное предупреждениевоздухзагрязнения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы