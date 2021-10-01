QR-коды для посещения свободных от COVID-19 зон вводятся в Свердловской области

QR-коды для посещения свободных от COVID-19 зон вводятся в Свердловской области
QR-коды для посещения свободных от COVID-19 зон вводятся в Свердловской области
Сегодня, 19:09Здоровье и экологияФото: 1MI
Система QR-кодов для посещения специальных «свободных от коронавируса» зон вводится на территории Среднего Урала. Об этом на брифинге заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он отметил, что в данных зонах уральцы, имеющие антитела, будут чувствовать себя в безопасности и не бояться заразиться. На данный момент губернатор Евгений Кувашев уже поручил в оперативном порядке сформировать такие территории. Павел Креков отметил, что в зонах смогут находиться либо привитые граждане, либо уже переболевшие коронавирусом. Об этом будут свидетельствовать QR-коды.

Планируется, что на предстоящей неделе начнет разрабатываться перечень зон и учреждений «без COVID-19», а также определяться условия их функционирования. Данные территории будут вводиться постепенно.

Напомним, 1 октября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных категорий граждан.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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