QR-коды для посещения свободных от COVID-19 зон вводятся в Свердловской области

Система QR-кодов для посещения специальных «свободных от коронавируса» зон вводится на территории Среднего Урала. Об этом на брифинге заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он отметил, что в данных зонах уральцы, имеющие антитела, будут чувствовать себя в безопасности и не бояться заразиться. На данный момент губернатор Евгений Кувашев уже поручил в оперативном порядке сформировать такие территории. Павел Креков отметил, что в зонах смогут находиться либо привитые граждане, либо уже переболевшие коронавирусом. Об этом будут свидетельствовать QR-коды. Планируется, что на предстоящей неделе начнет разрабатываться перечень зон и учреждений «без COVID-19», а также определяться условия их функционирования. Данные территории будут вводиться постепенно. Напомним, 1 октября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных категорий граждан. Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter