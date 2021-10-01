Свободные зоны от COVID-19 в Свердловской области поручил создать Евгений Куйвашев

Свободные зоны от COVID-19 в Свердловской области поручил создать Евгений Куйвашев
Свободные зоны от COVID-19 в Свердловской области поручил создать Евгений Куйвашев
Сегодня, 15:53Здоровье и экологияФото: 1MI
Свободные зоны от коронавируса поручил создать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом о заявил на своей странице в Instagram.

Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки, сообщил он.

По такому же принципу планируется проведение Ural Music Night 22 октября 2021 года. Губернатор отметил, что в мире уже есть подобная практика.

Также Куйвашев прокомментировал введение обязательной вакцинации на территории региона.

Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае — локдаун. Каждый день открываю сводку — опять больше 500 случаев COVID-19 за сутки, говорит губернатор.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьвакцинациякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы