Свободные зоны от COVID-19 в Свердловской области поручил создать Евгений Куйвашев

Свободные зоны от коронавируса поручил создать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом о заявил на своей странице в Instagram.

Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки, сообщил он. По такому же принципу планируется проведение Ural Music Night 22 октября 2021 года. Губернатор отметил, что в мире уже есть подобная практика. Также Куйвашев прокомментировал введение обязательной вакцинации на территории региона. Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае — локдаун. Каждый день открываю сводку — опять больше 500 случаев COVID-19 за сутки, говорит губернатор. Напомним, сегодня главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан. Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области

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