37% жителей Нижнего Тагила сделали прививки от гриппа
37% тагильчан по состоянию на 1 ноября сделали прививки от гриппа, что превышает средний показатель по Свердловской области.
1 ноября состоялся очередной штаб по гриппу, на котором представитель Роспотребнадзора Ольга Котова рассказала, что число привитых от гриппа тагильчан достигло 37%. Также специалист сообщила, что эпидемиологическая обстановка в Нижнем Тагиле остается спокойной, однако требует пристального внимания, поскольку в регионе наблюдается рост заболеваемости пневмонией.
Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Андрей Юровских обратил внимание специалистов на необходимость развития системы иммунизации против кори, коклюша, гепатита А, острых кишечных инфекций.
Кроме того, на проведенном штабе представители управления образования рассказали, что в городе закрыты на карантин шесть групп в детских садах, зарегистрировано 1466 случаев заболевания ОРВИ, среди них 1375 детей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.