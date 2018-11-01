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37% жителей Нижнего Тагила сделали прививки от гриппа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Needle finger drip syringe medical disposable syringe 856923 pxhere.com

37% жителей Нижнего Тагила сделали прививки от гриппа

Сегодня, 20:41Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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