37% жителей Нижнего Тагила сделали прививки от гриппа

1 ноября состоялся очередной штаб по гриппу, на котором представитель Роспотребнадзора Ольга Котова рассказала, что число привитых от гриппа тагильчан достигло 37%. Также специалист сообщила, что эпидемиологическая обстановка в Нижнем Тагиле остается спокойной, однако требует пристального внимания, поскольку в регионе наблюдается рост заболеваемости пневмонией.

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Андрей Юровских обратил внимание специалистов на необходимость развития системы иммунизации против кори, коклюша, гепатита А, острых кишечных инфекций.