Черепа и кости домашнего скота обнаружены в лесу под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:50Здоровье и экологияФото: скриншот из видеорепортажа ТК «Телекон»
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Жители Нижнего Тагила обнаружил в лесу недалеко от города несанкционированный скотомогильник – черепа, кости и разлагающиеся туши.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рядом с просекой, ведущей от нефтебазы до Песчаного, были обнаружены кости и туши домашнего скота – коровьи, козьи и овечьи. По степени их разложения можно определить, что скидывали останки животных туда не раз.
Тагильчане обратились в природоохранную прокуратуру. В ведомстве пояснили, что для того, чтобы установить нарушителя, направлено обращение в полицию и Департамент ветеринарии, сообщает ТК «Телекон».
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Видео: ТК «Телекон»
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