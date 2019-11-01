В детской больнице Нижнего Тагила рассказали, как справляются с эпидемией ОРВИ

По словам заместителя главного врача ДГБ Ольги Булдаковой, число заболевших детей возросло в течение октября. Но несмотря на наплыв пациентов, врачи оказывают им своевременную помощь.

Конечно врачи помогают. А куда им деваться? Они не имеют права отказать пациенту в приёме, рассказала TagilCity.ru Булдакова.

Сегодня в мэрии пройдет заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

Напомним, школы №80 и №100 закрыли в связи со вспышкой заболевания ОРВИ, гриппа и пневмонии. Помимо этого в Нижнем Тагиле на карантин отправили несколько классов в шести образовательных учреждениях.