Больная COVID-19 екатеринбурженка пожаловалась на запись на несуществующее КТ

Жительница Екатеринбурга, у которой тест на коронавирус показал положительный результат, пожаловалась на запись на несуществующую компьютерную томографию, пишет 66.RU.

Помимо нее в такой же ситуации оказались еще два пациента. По словам девушки, она заразилась коронавирусом в октябре, сдала платно тесты на выявление инфекции, результаты которых оказались положительными. Пациентка обратилась в горбольницу № 7, откуда к ней пришел врач на дом. Недавно она получила направление на томографию. Оно было передано бригадой, которая брала тесты у членов семьи. Вечером 1 ноября девушки приехала к зданию тубдиспансера на Сибирском тракте. Ей было назначено прохождение обследования на 17.45. В то время прием в амбулаторном отделении уже был завершен. Вскоре прибыли еще двое больных — одному из них направление было выдано в больнице № 40. Как рассказала пациентка, их выручила сотрудница диспансера. Она объяснила, что это ошибка направивших на обследование врачей. До них информация дошла поздно. Кроме того, медик рассказала, что два дня на КТ принимали детей. Она дала номер телефона и пациентка смогла записаться, но уже без направления. Напомним, в Екатеринбурге был открыт еще один КТ-центр, так как имелась проблема с очередями на обследование. Теперь в городе работает пять центров, куда могут обратиться пациенты с подозрением на коронавирус и пневмонию.

