Больная COVID-19 екатеринбурженка пожаловалась на запись на несуществующее КТ

Как рассказала пациентка, их выручила сотрудница диспансера. Она объяснила, что это ошибка направивших на обследование врачей. До них информация дошла поздно. Кроме того, медик рассказала, что два дня на КТ принимали детей. Она дала номер телефона и пациентка смогла записаться, но уже без направления.