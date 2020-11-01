Синоптики прогнозируют потепление в Нижнем Тагиле к середине недели

В понедельник, 2 ноября, днем ожидается 0 градусов, ночью температура опустится до -5 градусов. Будет пасмурно, вечером — малооблачно. Ветер северо-западный до шести метров в секунду.
Во вторник, 3 ноября, дневная температура воздуха поднимется до +2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов. Осадков не ожидается, будет ясно. Ветер юго-западный и западный до семи метров в секунду.
В среду, 4 ноября, потеплеет до +6 градусов, ночью будет +2 градуса. Осадков также не ожидается. Ветер западный и юго-западный до 11 метров в секунду.