В России за сутки зарегистрировали 18 665 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии зафиксирован 1 636 781 случай COVID-19 в 85 регионах страны. Всего по выздоровлению из больниц были выписаны 1 225 673 человек, 10 259 из них за прошедшие сутки. За сутки подтверждено 245 летальных случаев от коронавируса, с начала пандемии от инфекции скончались 28 235 россиян. По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остается 389 660 человек.

