За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 275 случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный опершаб.

С начала пандемии инфекция зафиксирована у 36 487 свердловчан. 287 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 157 из них — на аппаратах ИВЛ. За сутки по выздоровлению выписан 281 человек, с начала пандемии выздоровели 28 584 пациента. За все время умерли от коронавируса 777 человек, пять из них за сутки. В России за сутки выявили 18 665 заболевших COVID-19, с начала пандемии зарегистрирован 1 636 781 случай. За прошедшие сутки выписали 10 259 пациентов, скончались 245 россиян.

