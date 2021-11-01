40 студентов отравились в столовой техникума на Урале

40 студентов отравились в столовой техникума на Урале
40 студентов отравились в столовой техникума на Урале
Сегодня, 11:53Здоровье и экологияФото: 1MI
Острую кишечную инфекцию получили 40 студентов политехнического техникума в Богдановиче. При проверке санитарные врачи нашли множество нарушений норм, после чего образовательное учреждение закрыли на 30 суток.

Санитарные врачи выявили, что работники столовой колледжа не дезинфицировали кулеры и плохо мыли посуду. Более того, инвентарь для мытья общественного туалета находился рядом с остальными средства для уборки столовой, сообщает Е1.

Судебные приставы незамедлительно выехали на место и опечатали политехнический техникум на 30 суток. А руководство политехникума признано виновным в нарушении статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

Напомним, ранее на Урале погибли 18 человек от отравления метиловым спиртом. Известно, что свердловчане употребили некачественный алкоголь, который и стал причиной смерти.

Сюжеты:
Екатеринбург
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