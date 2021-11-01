40 студентов отравились в столовой техникума на Урале

Санитарные врачи выявили, что работники столовой колледжа не дезинфицировали кулеры и плохо мыли посуду. Более того, инвентарь для мытья общественного туалета находился рядом с остальными средства для уборки столовой, сообщает Е1.
Судебные приставы незамедлительно выехали на место и опечатали политехнический техникум на 30 суток. А руководство политехникума признано виновным в нарушении статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.
Напомним, ранее на Урале погибли 18 человек от отравления метиловым спиртом. Известно, что свердловчане употребили некачественный алкоголь, который и стал причиной смерти.