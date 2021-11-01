Пункт вакцинации от COVID-19 откроется в ноябре в тагильском цирке

Пункт вакцинации от COVID-19 откроется в ноябре в тагильском цирке
Пункт вакцинации от COVID-19 откроется в ноябре в тагильском цирке
Сегодня, 21:20Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса планируется открыть в середине ноября в цирке Нижнего Тагила.

Первый пункт вакцинации Росгосцирк открыл в мае 2021 года, затем список был расширен другими филиалами. Сейчас поставить прививки там могут жители Екатеринбурга, Омска, Саратова, Рязани и других городов РФ. В середине ноября пункт вакцинации начнет работу и в Нижнем Тагиле, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

К концу лета в цирках привилось более 40 тысяч человек в различных регионах. Кабинеты оборудованы необходимым оборудованием.

Напомним, с 31 октября мобильный пункт вакцинации от COVID-19 прекратил работу на Театральной площади Нижнего Тагила. Вместо него откроется пункт в ТЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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