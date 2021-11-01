Пункт вакцинации от COVID-19 откроется в ноябре в тагильском цирке

Первый пункт вакцинации Росгосцирк открыл в мае 2021 года, затем список был расширен другими филиалами. Сейчас поставить прививки там могут жители Екатеринбурга, Омска, Саратова, Рязани и других городов РФ. В середине ноября пункт вакцинации начнет работу и в Нижнем Тагиле, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.