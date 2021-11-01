Самым грязным воздухом в Нижнем Тагиле дышат жители Вагонки и Сухоложского поселка

Наиболее часто в течение полугода — с апреля по сентябрь — грязный воздух фиксировался на Вагонке и Сухоложском поселке. Такие данные можно привести по итогам замеров на постах УГМС и газоанализатором TagilCity.ru.

Наибольшее количество превышений нормы выбросов было зафиксировано на стационарном посте УГМС, который находится в районе Сухоложского поселка — 28 раз. На Вагонке было почти столько же — 24 раза. Газоанализатор TagilCity.ru показывал превышение нормы загрязнений в центре Нижнего Тагила около ж/д вокзала 21 раз. Меньше всех превышений было на Тагилстрое — два раза и Красном Камне — один раз (по данным УГМС). Однако жители этих районов также регулярно жалуются на химический запах в воздухе. Экологи объясняют это тем, что станции УГМС делают замеры лишь трижды в сутки — утром, днем и вечером. Ночные замеры не проводятся, согласно официальным ответам ведомств, в связи с недостаточностью финансирования. А большинство жалоб на неприятные запахи поступает именно ночью,рассказала TagilCity.ru инженер-эколог, активист общественного движения «Стерлитамак, дыши!» Ольга Баландина. Кроме того, станции замеряют стандартный перечень веществ, а список выбрасываемых предприятиями может быть гораздо шире. Напомним, в 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз. Такие данные приведены в государственном докладе за 2020 год от Министерства экологии и природопользования Свердловской области. В документе отмечается, что уровни аэрогенного риска для здоровья населения превышают допустимые значения во всех районах Нижнего Тагила. Одной из серьезных проблем, связанной с загрязнением атмосферного воздуха, специалисты называют проживание населения Нижнего Тагила на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий. Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны Редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха за полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. Сюда же включили данные УГМС из открытых источников. Оказалось, что в течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений.

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