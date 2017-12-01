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Новости Нижнего Тагила

Проблемы с медикаментами возникли у ВИЧ-инфицированных свердловчан в 2017 году

1 декабря 2017, 12:30Добавить новость
деньги,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,ВИЧ,медикаменты,пациенты

ВИЧ-инфицированные жители Свердловской области не могут получить своевременную терапию из-за недостатка лекарств.

По сообщению ИА «Новости УрФО», дефицит медикаментов для больных ВИЧ в 2017 году возник не только в Свердловской области, но также в Москве, Алтайском крае, Волгоградской и Новосибирской областях. Данная проблема обусловлена отсутствием финансовых ресурсов в бюджетах регионов и запоздалым проведением аукционов на закупку лекарств.

Общественное движение «Пациентский контроль», занимающееся проблемами получения медицинской помощи людям с ВИЧ и другими заболеваниями, отмечает, что в сентябре сообщений о перебоях с лекарствами стало значительно меньше, но они продолжают поступать. Общественники заявляют о тяжелых последствиях для больных при прерывании терапии.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.



 
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