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Новости Нижнего Тагила

Российские синоптики предсказывают раннюю весну и тёплый март

1 декабря 2017, 07:00Добавить новость
погода,Россия,снег,снежная буря,синоптики,весна
Российские синоптики пообещали, что в новом году весна наступит рано. Уже в марте погода будет теплой.

Тем не менее это предварительный прогноз, и он может измениться в последний месяц зимы.

Погодные условия, о которых идёт речь, из-за своей изменчивости провоцируют опасные природные явления, к примеру, сильные снегопады, снежные бури, туман, метель, гололёд, мороз и другие.

В течение последних лет российские метеорологи смогли предсказать почти все снегопады, кроме одного. Он, добавим, возник из-за сложных атмосферных условий, передает ТАСС.

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