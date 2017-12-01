Российские синоптики предсказывают раннюю весну и тёплый март

Тем не менее это предварительный прогноз, и он может измениться в последний месяц зимы.





Погодные условия, о которых идёт речь, из-за своей изменчивости провоцируют опасные природные явления, к примеру, сильные снегопады, снежные бури, туман, метель, гололёд, мороз и другие.



В течение последних лет российские метеорологи смогли предсказать почти все снегопады, кроме одного. Он, добавим, возник из-за сложных атмосферных условий, передает ТАСС.