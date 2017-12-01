Труп мужчины два дня пролежал под лестницей в больнице Алапаевска

Жительница Алапаевского района сообщила о том, что тело её брата пролежало в больнице Алапаевска двое суток под лестницей.

Представители похоронной службы сообщили родственникам умершего, что его тело распухло. Было принято решение о прощании при закрытом гробе.





Согласно диагнозу, мужчина скоропостижно умер от закупорки мозговых артерий. Смерти предшествовала череда поездок по больницам, причем за несколько километров в другой город, и неправильные диагнозы. Сам умерший жил в Егоршино.

В министерстве здравоохранения, со слов главного врача алапаевской больницы, факт смерти и вскрытия тела подтвердили. Более того, сообщили, что умерший находился в специальном помещении, в установленный законом срок - до трёх суток. При обращении родственников пациента будет проведена отдельная проверка.



Эта ситуация, передают Тау Новости, вскрыла более глубокие проблемы больницы. Представители похоронной службы уверены, что так произошло из-за проблем учреждения с деньгами. Иначе говоря, было нечем платить за перевозку тела в ритуальную службу, хотя сумма - всего 1500 рублей. По этому поводу будет проведена отдельная проверка.