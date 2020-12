Свердловский оперштаб заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков

В Свердловской области за неделю выросло число заболевших коронавирусом детей и подростков.

По данным на 24 ноября, доля пациентов до 18 лет составляла 9,7% от общего числа заболевших в течение недели. При этом за неделю их число выросло на 4,8% до 16,5%, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Большинство заболевших инфекцией — это пациенты в возрасте от 30 до 49 лет. Их доля составляет 34,8%. 24,5% зараженных — это пациенты от 50 до 64 лет. Доля людей, находящихся в зоне риска, то есть старше 65 лет, составляет 15,3%. Напомним, что на данный момент ученики с первого по пятый класс, а также девятых и одиннадцатых учатся очно. Все остальные находятся на дистанционном обучении.

