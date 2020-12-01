В ГБ № 1 Нижнего Тагила на базе поликлиники создали единый call-центр

В ГБ № 1 Нижнего Тагила на базе поликлиники создали единый call-центр

Сегодня, 16:32Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В городской больнице № 1 в Нижнем Тагиле был создан единый call-центр, который позволяет разграничить функции регистратуры. Отвечать на звонки будут операторы, а регистраторы — работать с пациентами.

Для этого было приобретено и установлено необходимое оборудование. Новая система определяет автоматически, с какого номера поступает звонок, а в целях безопасности и повышения качества обслуживания, все разговоры записываются, сообщает «Тагильский рабочий».

Любой поступающий звонок не сбрасывается, а становится в очередь. Как только освобождается оператор, он отвечает на него.

По номеру call-центра — 8 (3435) 38-44-99 пациенты могут записаться на прием к врачу, получить данные о работе поликлиники и специалистов, а также о порядке проведения диспансеризации, вакцинации и так далее.

По словам исполняющего обязанности главного врача больницы Александра Павловских, call-центр находится на начальной стадии работы, можно дозвониться по старым номерам.

Напомним, в России, в том числе и Свердловской области начали вводить единый номер для получения консультаций по коронавирусу.

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