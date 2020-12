В Свердловской области еще у 381 человека подтвержден коронавирус

За сутки с 30 ноября по 1 декабря в Свердловской области выявлен 381 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Число зараженных коронавирусом в Свердловской области превысило 46,3 тысячи человек. Наибольшее количество случаев инфекции подтверждено в Екатеринбурге. Там выявлено 172 случая заболевания. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов. В общей сложности число подтвержденных случаев составляет 46 326 человек. 572 человека находятся в тяжелом состоянии, 335 из них находятся в реанимации, в том числе 223 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести составляет 3336 человек. В России за минувшие сутки подтверждено 26 402 случая заболевания в 85 регионах. Отмечается, что у 5694 человек болезнь протекает без выраженных симптомов. Всего число зараженных составляет 2 322 056 человек. В Свердловской области за сутки число выписанных пациентов почти равно количеству зараженных. Из больниц в Свердловской области за сутки выписано 383 человека. В общей сложности количество выздоровевших составляет 38 544 человека. В целом по стране насчитывается 24 763 выписанных пациента. Всего выздоровевших — 1 803 467 человек. В Свердловской области продолжает расти смертность от коронавируса. За сутки зарегистрировано девять летальных случаев. Всего среди свердловчан от инфекции скончались 1027 человек. В России подтверждено 569 смертей вследствие инфекции. В общей сложности количество скончавшихся составляет 40 464 человека.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter