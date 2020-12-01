В связи с новогодними праздниками власти усилят эпидбезопасность в ТЦ Екатеринбурга

В связи с новогодними праздниками власти усилят эпидбезопасность в ТЦ Екатеринбурга

Вчера, 21:22Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В торговых объектах, которые станут чаще посещать в связи с приближающимися праздниками, власти усилят соблюдение санитарных правил, сообщает оперштаб региона.

На данную проблему обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев. Он сказал, что в связи с большим потоком людей, пребывающих в ТЦ Екатеринбурга из разных концов области, лишь строгое соблюдение противоэпидемических мер поможет избежать нового всплеска инфекции.

Система здравоохранения также столкнулась с высокой нагрузкой, в завершении отметил Куйвашев, поэтому важно не допускать распространения коронавируса.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области госслужащим отменили новогодние корпоративы

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