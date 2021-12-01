Главный тагильский загрязнитель ЕВРАЗ НТМК получит допсредства на улучшение экологии

Из федерального бюджета будет выделено 3,35 миллиарда рублей на улучшение экологии в Нижнем Тагиле. План утвердила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко, часть из них получит ЕВРАЗ НТМК. Планируется, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» выбросы в городе должны снизиться на 25,5 тысячи тонн.

К 2024 году выбросы в городе с предприятий должны снизиться не менее чем на 20%, общая сумма на реализацию составляет 7,21 миллиарда рублей. Средства пойдут ЕВРАЗ НТМК, главному предприятию-загрязнителю воздуха в Нижнем Тагиле, а также на электротранспорт и сети газораспределения, пишет «Правда УрФО». Напомним, принимаемых мер пока недостаточно: в Нижнем Тагиле ежегодно ухудшается состояние воздуха. Уровень загрязнения с 2018 года возрос с «низкого» до «высокого» в 2020 году, по данным Росгидромета. По итогам замеров воздуха, с апреля по сентябрь 2021 года газоанализатором редакции TagilCity.ru и постами УГМС превышения ПДК загрязнений были выявлены в течение 72 дней из 183. В конце октября в Нижний Тагил приезжала делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух». Ее представители побывали на ЕВРАЗ НТМК и осмотрели объекты, которые были модернизированы. Выбросы предприятия составляют 60-70 тысяч тонн в год. Руководитель проекта Максим Корольков отметил, что нужно не просто снижать объем выбросов, а бороться именно с теми веществами-загрязнителями, которые беспокоят тагильчан. Кстати, на ЕВРАЗ НТМК до сих пор не могут решить вопрос об установлении санитарно-защищенной зоны. С предприятием судятся девять тагильчан, которые проживают на расстоянии менее тысячи метров от комбината. Они считают, что выбросы негативно сказываются на их здоровье. Также ЕВРАЗ НТМК не выполняет ранее выданные Росприроднадзором предписания на устранение нарушений, за что получает штрафы. Однако их суммы несоразмерно малы тому, какое финансирование предприятие получает на реализацию экологических программ, а также годовой прибылью комбината в десятки миллионов рублей. Роскошь из дыма. Как здоровье тагильчан стало залогом богатства владельцев ЕВРАЗа

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