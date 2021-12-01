О сроках начала пятой волны коронавируса рассказал эксперт из Екатеринбурга

В анализах трети заболевших ОРВИ обнаруживается коронавирус. Это является максимальным показателем с начала пандемии коронавируса. Эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев объяснил, когда придет пятая волна инфекции.

После того, как завершились осенние каникулы и все школьники вернулись с дистанта, по словам Соловьева, сразу увеличилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом во многих регионах, пишет Е1. Число обращений в детские поликлиники выросло и в Свердловской области. Ранее сообщалось о том, что пациентам приходилось ночевать в очередях. Кроме того, в свердловском Роспотребнадзоре отмечают рост заболеваемости ОРВИ с конца ноября. За две недели она увеличилась на 50%. Рост числа заболевших ОРВИ, отмечает врач, происходит на фоне распространения коронавируса. Так, например, по данным НИИ гриппа, за неделю с 22 по 28 ноября инфекция была выявлена в анализах 33% пациентов. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Соловьев подчеркнул, что наблюдение за статистикой в мире позволяет говорить о том, что рост заболеваемости среди детей приводит к увеличению госпитализаций среди людей старшего возраста. Эту связь, по словам эксперта, можно разорвать только высоким уровнем вакцинации с усилением иммунитета. Повлияет на это и вакцинация детей. Препосылки для пятой волны в России в январе–марте, рассказывает врач, могут быть следующими: Недостаточная защита детей от коронавируса;

Отсутствие вакцинации среди детей;

Снижение иммунитета среди граждан, не прошедших ревакцинацию,

Отсутствие прививки от коронавируса у 50% взрослого населения;

Низкий темп охвата вакцинированных бустерной зоной;

Несоблюдение гражданами антиковидных мер. Кроме того, утверждает Соловьев, новый штамм «омикрон» может также отразиться на пятой волне.

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