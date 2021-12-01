Попасть на приёмы и сдать анализы не могли свердловчане из-за сбоя в поликлиниках

Попасть на приёмы и сдать анализы не могли свердловчане из-за сбоя в поликлиниках
Попасть на приёмы и сдать анализы не могли свердловчане из-за сбоя в поликлиниках
Сегодня, 21:31Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Поликлиники Екатеринбурга испытали на себе цифровой сбой — пациенты не могли записаться на прием, а в регистратурах — «чилаут». Причиной технических неполадок стало обновление сервиса электронного документооборота в местных поликлиниках.

Сбой электронной системы произошел 1 декабря во всех поликлиниках Екатеринбурга. Читатели пожаловались Е1, что даже направления на исследования для госпитализации пациенты получить не могли. В регистратурах с утра просили прийти или позвонить попозже, а толпа у кабинетов ждала приема в живой очереди.

По информации МИАЦ, утром из-за перегрузки сети произошел сбой при передаче документов на федеральный сервис, подтвердили редакции факт сбоя системы в Минздраве Свердловской области.

По словам представителя ведомства, к 14 часам большинство неполадок было устранено, оставались только локальные проблемы — некоторые врачи не могли войти в сеть под своей учетной записью.

Напомним, сбой в системе «Сетевой город» произошел в Нижнем Тагиле в конце первой четверти. Около недели жизнь школьников и учителей перешла из цифрового в бумажный формат.

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Екатеринбург
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