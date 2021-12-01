Сбой во всех поликлиниках Екатеринбурга лишил людей возможности записаться на прием

Сбой во всех поликлиниках Екатеринбурга лишил людей возможности записаться на прием
Сбой во всех поликлиниках Екатеринбурга лишил людей возможности записаться на прием
Сегодня, 19:32Здоровье и экологияФото: 1MI
Масштабный технический сбой произошел в работе поликлиник Екатеринбурга 1 декабря.

Проблемы начались с самого утра – люди не могли как записаться на прием, так и получить направления на обследования. Такая ситуация наблюдалась во всех больницах областного центра.

По информации регионального министерства здравоохранения, сбой в передаче документов произошел из-за перегрузки сети. К двум часам пополудни большая часть поликлиник смогла решить свои проблемы и начать работать в нормальном режиме, сообщает E1.

Напомним, что схожая проблема случилась 26 октября 2021. Тогда в областном минздраве сослались на обновление программных продуктов.

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