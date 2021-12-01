Сбой во всех поликлиниках Екатеринбурга лишил людей возможности записаться на прием

Проблемы начались с самого утра – люди не могли как записаться на прием, так и получить направления на обследования. Такая ситуация наблюдалась во всех больницах областного центра.
По информации регионального министерства здравоохранения, сбой в передаче документов произошел из-за перегрузки сети. К двум часам пополудни большая часть поликлиник смогла решить свои проблемы и начать работать в нормальном режиме, сообщает E1.
Напомним, что схожая проблема случилась 26 октября 2021. Тогда в областном минздраве сослались на обновление программных продуктов.