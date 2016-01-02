На Северном полюсе рекордная оттепель — +1°C

30 декабря температура в Арктике поднялась до +1°C, то есть на 30 °C выше нормы для этого времени года. Как отмечают ученые, причина такой «жары» в самом северном районе нашей планеты заключается в прошедшем недавно по Северной Атлантике шторме «Франк», чьи ветра принесли тропическое тепло в Арктику.