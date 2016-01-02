На Северном полюсе рекордная оттепель — +1°C
2 января 2016, 11:10Здоровье и экологияMaurice
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Зарегистрированные показатели могут стать рекордными.
Температура на Северном полюсе достигла положительных значений, после того как шторм «Франк» принес в полярные широты тепло, сообщает Telegraph.
30 декабря температура в Арктике поднялась до +1°C, то есть на 30 °C выше нормы для этого времени года. Как отмечают ученые, причина такой «жары» в самом северном районе нашей планеты заключается в прошедшем недавно по Северной Атлантике шторме «Франк», чьи ветра принесли тропическое тепло в Арктику.
Зарегистрированные показатели могут стать рекордными: еще ни разу такая высокая температура не фиксировалась в зимние месяцы на Северном полюсе.
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