2 января при замерах воздуха возле площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал наличие в воздухе пяти загрязняющих веществ.

Замеры проводились при температуре воздуха -18 градусов, северо-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду и низкой облачности. Прибор не показал содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, синильной кислоты и сероводорода. Напомним, с 30 декабря 2020 года в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Предупреждение метеорологов действует до 20.00 3 января. В Нижнем Тагиле синоптики объявили о загрязнении атмосферы первой степени опасности

