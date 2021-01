Бывший начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов получил должность заместителя главы Минздрава Свердловской области.

К своим новым обязанностям Демидов приступил 1 января 2021 года, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя областного Минздрава Константина Шестакова. Напомним, на Среднем Урале подошел к концу процесс передачи медицинских учреждений Екатеринбурга в собственность региона. В областное подчинение перешли 23 медучреждения. Теперь они стали государственными. В Екатеринбурге система здравоохранения полностью перешла в областное подчинение

