В Свердловской области за сутки снова зафиксировано более 400 заболевших COVID-19

В Свердловской области за сутки снова зафиксировано более 400 заболевших COVID-19

Сегодня, 14:27Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 409 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале вновь зарегистрировано более 400 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Екатеринбурге — 211 случаев. Кроме того, коронавирус был зарегистрирован у жителей Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других городов.

За время пандемии в регионе зафиксировано 59 389 случаев инфицирования.

541 человек находится в тяжелом состоянии, 340 лежат в реанимации, 233 — на аппаратах ИВЛ.

В России за сутки зарегистрировано 26 301 случай коронавируса. Больше всего в Москве — 5 452, Санкт-Петербурге — 3 742 и Московской области — 15 64. Всего количество заболевших россиян составило 3 212 637 человек.

В Свердловской области количество выписанных пациентов снова превышает число заболевших коронавирусом.

За сутки из медучреждений региона выписано 411 пациентов. Общее количество выписанных достигло 51 737 человек.

В России за сутки из больниц выписано 18 897 человек. Больше всего в Москве — 6 107, Московской области — 1 155 и Санкт-Петербурге — 945. Таким образом, количество выздоровевших составило 2 599 035 россиян.

В Свердловской области суточная смертность от COVID-19 практически не изменилась.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 17 летальных случаев от коронавируса, всего от инфекции умерли 1 544 человека.

По стране за сутки умерли от инфекции 447 человек, за все время пандемии скончались 58 002 россиянина.

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