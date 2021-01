В Свердловской области за сутки снова зафиксировано более 400 заболевших COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 409 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале вновь зарегистрировано более 400 случаев COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Екатеринбурге — 211 случаев. Кроме того, коронавирус был зарегистрирован у жителей Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других городов. За время пандемии в регионе зафиксировано 59 389 случаев инфицирования. 541 человек находится в тяжелом состоянии, 340 лежат в реанимации, 233 — на аппаратах ИВЛ. В России за сутки зарегистрировано 26 301 случай коронавируса. Больше всего в Москве — 5 452, Санкт-Петербурге — 3 742 и Московской области — 15 64. Всего количество заболевших россиян составило 3 212 637 человек. В Свердловской области количество выписанных пациентов снова превышает число заболевших коронавирусом. За сутки из медучреждений региона выписано 411 пациентов. Общее количество выписанных достигло 51 737 человек. В России за сутки из больниц выписано 18 897 человек. Больше всего в Москве — 6 107, Московской области — 1 155 и Санкт-Петербурге — 945. Таким образом, количество выздоровевших составило 2 599 035 россиян. В Свердловской области суточная смертность от COVID-19 практически не изменилась. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 17 летальных случаев от коронавируса, всего от инфекции умерли 1 544 человека. По стране за сутки умерли от инфекции 447 человек, за все время пандемии скончались 58 002 россиянина.

