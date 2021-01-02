В Свердловской области за сутки снова зафиксировано более 400 заболевших COVID-19

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Екатеринбурге — 211 случаев. Кроме того, коронавирус был зарегистрирован у жителей Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других городов.