Возможно отключение электричества: на Урал пришли аномальные холода

Спасатели предупредили, что жители уральских регионов должны быть готовы к возможному отключению электричества и проблемам с движением транспорта из-за аномального холода и снега.

Сегодня в Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу МЧС России. Возможен ветер до 20 метров в секунду, сильный снег, метель, гололедица, туман и похолодание до -43 градусов. Аналогичные метеоусловия будут также в четырех федеральных округах: Сибирском, Северо-Западном, Дальневосточном и Южном. Напомним, ЕДДС отмечает, что подобные аномальные погодные условия могут привести к обморожению, возникновению простудных заболеваний.

