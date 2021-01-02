Возможно отключение электричества: на Урал пришли аномальные холода

Возможно отключение электричества: на Урал пришли аномальные холода

Сегодня, 12:27Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Спасатели предупредили, что жители уральских регионов должны быть готовы к возможному отключению электричества и проблемам с движением транспорта из-за аномального холода и снега.

Сегодня в Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу МЧС России. Возможен ветер до 20 метров в секунду, сильный снег, метель, гололедица, туман и похолодание до -43 градусов.

Аналогичные метеоусловия будут также в четырех федеральных округах: Сибирском, Северо-Западном, Дальневосточном и Южном.

Напомним, ЕДДС отмечает, что подобные аномальные погодные условия могут привести к обморожению, возникновению простудных заболеваний.

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