Возможно отключение электричества: на Урал пришли аномальные холода

Сегодня в Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу МЧС России. Возможен ветер до 20 метров в секунду, сильный снег, метель, гололедица, туман и похолодание до -43 градусов.