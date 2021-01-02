Возможно отключение электричества: на Урал пришли аномальные холода

Сегодня в Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу МЧС России. Возможен ветер до 20 метров в секунду, сильный снег, метель, гололедица, туман и похолодание до -43 градусов.
Аналогичные метеоусловия будут также в четырех федеральных округах: Сибирском, Северо-Западном, Дальневосточном и Южном.
Напомним, ЕДДС отмечает, что подобные аномальные погодные условия могут привести к обморожению, возникновению простудных заболеваний.