Меньше 500 случаев COVID-19 второй день фиксируется в Свердловской области

Меньше 500 случаев COVID-19 второй день фиксируется в Свердловской области
Меньше 500 случаев COVID-19 второй день фиксируется в Свердловской области
Сегодня, 16:21Здоровье и экологияФото: 1MI
На территории Среднего Урала второй день подряд фиксируется менее 500 случаев заражения COVID-19. На 2 января лабораторно подтверждено 466 новых эпизодов.

Из почти полтысячи заболевших уральцев, 139 человек — из Екатеринбурга

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области равно 466 человек. За все время пандемии общее число заболевших составляет 199,5 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных насчитывает 18,2 тысячи человек. Суммарное количество заболевших на 2 января приблизилось к 10 миллионам 537, 9 тысячи россиян.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 352 жителя Свердловской области, из них на поддерживающей терапии — 226 человек, еще 181 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С подтвержденным коронавирусом скончалось 29 свердловчан

Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии насчитывает 9 461 случай. За сутки коронавирус унес жизни 811 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли 310,5 тысячи человек.

Количество выписанных по выздоровлению свердловчан увеличивается

За минувшие сутки по факту выздоровления выписаны 551 свердловчанин. В России еще 26,9 тысячи человек получили после болезни отрицательный результат теста на коронавирус.

Сюжеты:
Коронавирус
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