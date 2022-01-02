Меньше 500 случаев COVID-19 второй день фиксируется в Свердловской области

С подтвержденным коронавирусом скончалось 29 свердловчан

Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии насчитывает 9 461 случай. За сутки коронавирус унес жизни 811 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли 310,5 тысячи человек.