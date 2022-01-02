Меньше 500 случаев COVID-19 второй день фиксируется в Свердловской области

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области равно 466 человек. За все время пандемии общее число заболевших составляет 199,5 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных насчитывает 18,2 тысячи человек. Суммарное количество заболевших на 2 января приблизилось к 10 миллионам 537, 9 тысячи россиян.
В больницах в тяжелом состоянии находятся 352 жителя Свердловской области, из них на поддерживающей терапии — 226 человек, еще 181 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии насчитывает 9 461 случай. За сутки коронавирус унес жизни 811 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли 310,5 тысячи человек.
За минувшие сутки по факту выздоровления выписаны 551 свердловчанин. В России еще 26,9 тысячи человек получили после болезни отрицательный результат теста на коронавирус.