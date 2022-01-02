Волонтеры устроили флешмоб в поддержку медиков ковидного госпиталя в Тагиле

30 декабря 2021 года Дед Мороз, Снегурочка и студенты в ярких костюмах станцевали под окнами Городской больницы № 1, также они подготовили плакаты со словами благодарности. Флешмоб волонтеры организовали в рамках Общероссийской акции «С Новым годом, медики!». Цель мероприятия — создание праздничного настроения и поддержка сотрудников, борющихся за здоровье и жизнь пациентов в стенах ковидного госпиталя.